Escrito por Travis Brickle el 23 de marzo de 2018 en 2016, Rodrigo Grande

Título original: Al final del túnelAño: 2016Duración: 120 min.País: Argentina y EspañaDirección: Rodrigo GrandeGuion: Rodrigo GrandeMúsica: Lucio Godoy, Federico JusidFotografía: Félix MontiReparto: Leonardo Sbaraglia, Clara Lago, Pablo Echarri, Federico Luppi, Javier Godino, Walter Donado, Uma Salduende, Daniel Morales Comini, Laura Faienza, Sergio Ferreiro, Facundo Nahuel Giménez, Ariel Nuñez Di Croce, Cristóbal Pinto.

Al final del túnel es una particular películas de robos, donde el atraco a un banco se ve malogrado cuando un particular se entromete en esos asuntos delictivos casi por casualidad. El protagonista, Joaquín, es un parapléjico muy avispado, experto en comunicaciones y todo tipo de cachivaches electrónicos, que recibe un buen día en su caserón la visita de una joven, Berta acompañada por su hija pequeña, Betty, que pasan a alojarse en el inmueble como arrendatarias. Joaquín tiene su particular drama: una mujer y su hija pequeñas muertas en un accidente, él inválido a resultas de aquello, un embargo en el horizonte más inmediato, como la espada de Damocles sobre su cerviz. Betty no habla (luego conoceremos la razón) pero hace muy buenas migas con el perro de Joaquín, que estaba a un paso de ser ultimado se encontraba ya en las últimas.

La película logra un buen tono en cuanto a claustrofobia, sordidez, una violencia muy explícita en determinados momentos, y no pierde fuelle en ningún momento, si bien las escenas no parecen casar muy bien en lo tocante a la relación entre Joaquín y Berta. Tengo la sensación de que la película se desparrama, que no se consolida en ningún momento y que al final, como era de esperar, las galletitas del principio tendrían su sentido y utilidad. Pareciera que el único interés fuese llegar al final, sin dar mucha importancia al durante, tal que el final, el postrero golpe de efecto, ese tipo de guion donde se trata de atar todos los cabos, justificara y salvara todo lo anterior. No lo consigue, en mi opinión, por su falta de credibilidad y verosimilutud, aunque pueda resultar entretenida y original, al poner como protagonista a un inválido muy resolutivo, al que no poder mover las piernas no le supone, como vemos continuamente, ningún problema.