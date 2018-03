Escrito por Travis Brickle el 23 de marzo de 2018 en 2016, Peter Berg



Título original: Deepwater Horizon

Año: 2016

Duración: 107 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Peter Berg

Guion: Matthew Sand, Matthew Carnahan

Música: Steve Jablonsky

Fotografía: Enrique Chediak

Reparto: Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, John Malkovich, Dylan O’Brien, Gina Rodriguez, Ethan Suplee, Brad Leland, J.D. Evermore, Joe Chrest, Chris Ashworth, Jeremy Sande, Stella Allen, Michael D. Anglin, Ilan Srulovicz, Graham McGinnis, James DuMont, Douglas M. Griffin, David Maldonado

Marea negra. El título ya nos adelanta que nos encontramos ante un vertido de petróleo, si bien lo importante aquí no es el daño medioambiental causado, sino las pérdidas humanas que tuvieron lugar en una plataforma petrolera, cuando por no hacer bien las cosas (siempre la codicia moviendo los hilos y engrosando voluntades), el empeño titánico por reducir costes y aumentar beneficios a cualquier precio, mueren once trabajadores. Está basada en los hechos reales que tuvieron lugar en el Golfo de México en 2010.

Adolece la película de épica, que sería la razón de ser de una producción como esta. Echo en falta el típico héroe anónimo que ante una situación dantesca se crece y consigue salvar la vida de otros. Algo de esto hay pero el papel del protagonista resulta muy endeble. No faltan las escenas espectaculares, es lo menos que podemos esperar cuando hay tanto dinero detrás, pero esta espectacularidad solo muestra el vacío que rodea la cinta. Los villanos de la película se quitan la careta, muestran su peor cara, y son los primeros en abandonar el barco cuando la cosa se tuerce y son los curritos los que deben dar el callo y gracias a ese empeño solo mueren once personas cuando podían haber sido más. Creo que al ser las escenas nocturnas, con fuego y agua de por medio, cuesta entender lo que está sucediendo, en ese fragor, ante ese caos, lo que me hace difícil implicarme ante el drama humano y parece podía haber salido volando por los aires todo y haber muerto muchísima más gente. Su principal defecto me parece su falta de hondura, que es muy, pero que muy profunda. En las imágenes finales de los títulos de crédito vemos que los encausados, jefazos de BP, quedaron libres al retirarse los casos. El dinero, siempre es un marea negra.