Un nuevo cuento de hadas se vive en el Reino Unido tras la confirmación del compromiso entre el Príncipe Harry y la actriz norteamericana Meghan Markle. No somos dados a las noticias del corazón, y aunque pueda parecer que esta noticia tiene más de eso que de otra cosa, no nos vamos a ir por la crónica rosa, sino a dar un repaso por la filmografía de la actriz, porque sí, estamos ante una actriz que ha saltado a la prensa internacional por motivos ajenos a su profesión.

Recordando a Grace Kelly

Qué más quisiera la buena de Meghan Markle que poder estar a la altura de Grace Kelly, tanto como actriz como en lo relativo a su entrada en la realeza.

Lo que sí comparten es nacionalidad, profesión y que por amor dejaron sus respectivas carreras para entrar en la realeza.

Hasta ahí los parecidos. Grace Kelly llevaba a sus espaldas una espléndida carrera con protagonistas destacados, compañeros de reparto de relumbrón y poniéndose a las órdenes de grandes directores. Ganó un Oscar y obtuvo otra nominación, además de otros premios y su Estrella en el Paseo de Fama, ojo.

No puede decir lo mismo Meghan Markle, cuya filmografía repasaremos, pero de la que no se puede destacar gran cosa.

Aunque Princesa, Grace Kelly fue la mandataria del pequeño Principado de Mónaco, mientras que el futuro esposo de Meghan Markle es actualmente el quinto en la línea de sucesión, detrás de su padre, su hermano mayor y los 2 hijos de este (además del tercero en camino), por lo que será difícil que llegue a reinar (si algún día la Reina Isabel deja el trono, porque a este paso…). La pobre solo será una princesa más de palacio.

Las comparaciones a pesar de todo siguen dándose y solo esperamos que la próxima nueva componente de la familia real británica

Meghan Markle películas destacadas

Como decíamos anteriormente no hay papeles destacados en la filmografía de Meghan Markle, aunque ha tenido personajes secundarios en algunas películas conocidas.

En Cómo acabar con tu jefe (Horrible Boss, 2011) con Kevin Spacey y Jennifer Anniston, Recuérdame (Remember me, 2010) con Rober Pattison y Pierce Brosnan y El amor es lo que tiene (A Lot Like Love, 2005) con Ashton Kutcher y Amanda Peet son las únicas en las la has podido ver.

El resto de películas en su filmografía son telefilmes que seguro que no has visto.

Lo que sí me ha llamado la atención es que sus personajes, tanto en series como en películas tienen en muchos casos nombres hispanos. Será por ese aspecto que le dan sus orígenes afroamericanos por parte de madre, no demasiados marcados.

Meghan Markle series

En cuanto a series en las que ha participado, confieso no haber visto Suits, en la que desde 2011 hace un papel como Raquel Zane pero es su papel más destacado.

El resto en las que ha participado hay muchas descatadas en las que ha hecho pequeñas intervenciones, como en CSI Miami y CSI Nueva York, Fringe, Castle, Sin Rastro, El coche fantástico (la nueva), Sensación de Vivir la nueva generación (sí, también la nueva) o en Hospital General (sí, la clásica) cuando era bastante joven.

Vídeos de Meghan Markle

Y para terminar hemos recopilado algunos vídeos de Megan Markle. Aprovechad a verlos antes de que desaparezcan de la red, que ya sabemos lo que acaba pasando en estos casos.

En la serie de CSI Nueva York, con una entrada en pantalla impactante, no muy del gusto de la reina, seguro:



En una de sus películas, Cómo acabar con tu jefe:



Y en la serie de Suits:





Meghan Markle filmografía completa

