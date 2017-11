Escrito por Travis Brickle el 22 de octubre de 2017 en Atom Egoyan

Lo que Atom Egoyan nos ofrece es una película de puro suspense, donde nada es lo que parece y donde tampoco se puede avanzar mucho más en el argumento porque os desvelaría el giro final, que es el broche a una película muy bien construida. Me recuerda a Memento, cuando un hombre no recuerda nada de su pasado, aquejado de demencial senil. Aquel era un hombre joven que tatuaba su cuerpo. Aquí se trata de un hombre ya mayor, en las últimas, que vive en una residencia junto a otros ancianos. Cada mañana al despertar pregunta por su esposa, muerta. Él no lo sabe, hasta que un amigo de la residencia se lo hace saber. El mismo que le escribe una carta para que este cumpla su misión, que no será otra que buscar al hombre que mató a toda su familia durante la segunda guerra mundial en el campo de concentración en Auschwitz. El protagonista es Christopher Plummer, que borda su papel. A su vejez se le suma un rostro muy expresivo, que plasma muy bien el desconcierto la desazón en la que se ve sumido cada día que despierta. Da cosa verlo recorrer los Estados Unidos, llegar a Canadá, yendo en bus, en tren, en un rol, el de justiciero, que parece un traje que le va grande. Aunque como se verá, la memoria, a veces nos juega malas pasadas.

Película muy recomendable. Además me parece un planteamiento muy original. Aunque cuando la veáis, me diréis que os recuerda a otra de Gravas. En otros papeles secundarios podemos ver a actores de la tallla de Bruno Ganz, Jürgen Prochnow o Martin Landau, el cual desafortunadamente nos abandonó recientemente.