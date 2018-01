Escrito por Travis Brickle el 30 de enero de 2018 en 2015, Cine Alemán



Título original Der Staat gegen Fritz Bauer

Año 2015

Duración 105 min.

País Alemania

Dirección

Lars Kraume

Guion Lars Kraume, Olivier Guez

Música Christoph M. Kaiser, Julian Maas

Fotografía Jens Harant

Reparto Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Dani Levy, Sebastian Blomberg, Laura Tonke, Robert Atzorn, Michael Schenk, Matthias Weidenhöfer, Götz Schubert, Jörg Schüttauf, Cornelia Gröschel, Lilith Stangenberg

La historia se sitúa en 1957, una vez acabada la segunda guerra mundial. Muchos nazis se han ido a trabajar a los Estados Unidos, otros a Suramérica, otros se han desnazificado y siguen en los mismos puestos que ocupaban cuando estaba en el poder el III Reich.

El Fiscal General Fritz Bauer se compromete a detener a los criminales nazis huidos, con el punto de mira puesto en Adolf Eichmann, al que la filósofa Hannah Arendt dedicó su libro, Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal.

La película muestra muy bien dos cosas. Una, el afán y el tesón de Bauer por cumplir con su deber. Y segunda, las dificultades que éste encuentra en su día a día, pues todo se conjura para que no pueda llevar a cabo su labor, pues no parece que los alemanes, al menos en las altas esferas (el servicio secreto, la policía), estén muy dispuestos a colaborar con la justicia para llevar a los tribunales a los jerarcas nazis huidos e inculpar a todos aquellos que de manera más o menos directa tuvieron que ver con el genocidio de seis millones de seres humanos.

Muchos de los afines al régimen cambiaron el uniforme por el traje y pasaron a ocupar puestos directivos en empresas por todos conocidas.

La película plasma el empeño titánico de Bauer por capturar a Eichmann ya sea por unos medios o por otros, colaborando con los israelitas. Cuando finalmente los israelitas capturen a Eichmann, éste no será extraditado a Alemania que es lo que quería Bauer, a fin de que los alemanes tuvieron que arrostrar así su pasado genocida.

Hay otra trama paralela que tiene que ver con la manera en la que el estado censura las relaciones homosexuales, penadas con varios meses de cárcel, lo cual le acarreará problemas al joven fiscal de Bauer que le tienden una trampa, en la que cae, salvando no obstante su honor, pues tiene en Bauer a un buen maestro, el cual demuestra una y otra vez que sabe sobreponerse a la adversidad, no dar su brazo a torcer, convertido en un coloso de la justicia.

Esta película se puede complementar con la lectura de El comienzo de la primavera de Patricio Pron, que también propone preguntas similares y con el visionado de El hijo de Saúl a fin de ver en toda su crudeza y brutalidad el plan de exterminio nazi, aniquilando seres humanos, de forma industrial y sistemática.