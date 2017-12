Escrito por Travis Brickle el 27 de noviembre de 2017 en 2015, Cine Alemán, Laia Costa, Sebastian Schipper, Thriller



Título original: Victoriaaka

Año: 2015

Duración: 140 min.

País; Alemania Alemania

Dirección: Sebastian Schipper

Guion: Olivia Neergaard-Holm, Sebastian Schipper

Fotografía: Sturla Brandth Grøvlen

Reparto: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Max Mauff, Burak Yigit, Nadja Laura Mijthab

Productora: MonkeyBoy / Deutschfilm / Radical Media

Una chica (la actriz en estado de gracia Laia Costa), una ciudad (Berlín), una noche (que da mucho de sí), un plano secuencia de 140 minutos.

Todo esto nos brinda un thriller trepidante, con Victoria, una joven madrileña currando en Berlín que se arrima una noche a cuatro jóvenes con ganas de farra y a lo tonto aquello se les va complicando de una manera muy natural pues el gran logro de esta película es que todo resulta verosímil, muy creíble a pesar de que la noche se convierte en material inflamable y juntarse con malas compañías, está visto que no trae bueno, aunque nada es lo que parece, pues aunque estos jóvenes podrían ser otra manada, entre Victoria y el solete de Sonne habrá buena sintonía, buena conexión amorosa y el director con este planazo secuencia de 140 horas nos batuquea las pupilas a base de bien, con momentos brillantes como cuando regresan a la discoteca y mientras bailan y se despelotan suena un piano, creando momentos oníricos de gran intensidad u otros, ya en las postrimerías con Victoria llorando a moco tendido y babeando que ponen los pelos de punta.

Felicitar desde aquí al director Sebastian Schipper y sobre todo a la actriz Laia Costa. La película es suya. Se come con patas fritas (o con un par de currywurst) a todos los demás actores, incluso a Frederick Lau que no lo hace nada mal y se me da un aire a De Niro.

Si os apetece ver algo distinto, brutal, hiperrealista y muy divertido Victoria es tu peli y si no, también.

Comparte en tus Redes Sociales: