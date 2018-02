Escrito por Travis Brickle el 26 de febrero de 2018 en 2013, Cine Canadiense, Cine chileno, Paulina García, Sebastián Lelio

Título: GloriaAño: 2013Duración: 110 min.País: ChileDirección: Sebastián LelioGuion: Sebastián Lelio, Gonzalo MazaFotografía: Benjamín EchazarretaReparto: Paulina García, Sergio Hernández, Coca Guazzini, Antonia Santa María, Diego Fontecilla, Fabiola Zamora, Hugo Moraga, Alejandro Goic, Liliana García, Luz Jiménez, Marcial TaglePuntuación: 8,3

No me resulta frecuente darme de bruces con una película de estas características. Gloria, del director Sebastián Lelio y escrita por Gonzalo Maza, cuenta con una actriz portentosa, la chilena Paulina García. Lo que más me sorprende es la crudeza de la propuesta y lo arriesgado de la misma. Una película que va a contracorriente, que no busca la complacencia, nos hallamos ante una propuesta fílmica que muerde y araña. Una película que desasosiega, que plantea unas cuantas preguntas. La que yo me hago es ¿qué busca Gloria?. Gloria tiene casi sesenta años, está separada, vive sola (aunque un gato egipcio se cuela a menudo de matute en su casa), tiene dos hijos, trabaja en una empresa, y por las noches acude a una sala de fiestas para bailar y conocer gente. Así entrará en su vida Rodolfo, un buen tipo, que a pesar de estar separado de su mujer no se desprende de ella ni de sus dos hijas ninis. Gloria y Rodolfo viven su amor incipiente como dos adolescentes, buscándose, apurando sus cuerpos. El problema es que hay por ahí unos lazos familiares de los que nos es fácil desprenderse como le gustaría a Rodolfo, tal que no puede crear dos mundos paralelos como le gustaría, uno que contenga a Gloria y otro a su ex y a sus dos hijas, porque esos mundos son rectas perpendiculares que se tocan y que contaminan la relación que Rodolfo y Gloria mantienen.

La puesta en escena es cruda, descarnada, sin artificio alguno, con primeros planos de Gloria o bien tomada de espaldas, captando la intimidad más absoluta como la que se lleva a cabo en sus encuentros sexuales. Tampoco es habitual ver en pantalla a dos sesentones encuerados. Quizás Gloria sea una romántica y vaya buscando algo a lo que no sabe poner nombre. No sabemos si busca cariño, ternura, compañía, sexo o una mezcla de todo ello, pero imágenes como su amanecer (o resurrección) sobre la arena, son de los que no se olvidan. Gloria ve cómo su hija se marcha a Suecia en pos del amor y siente ese desgarro de la ausencia, y lo que nos transmite a la perfección la actriz Paulina García es su zozobra, su malestar, su fragilidad, incluso la precariedad de la condición humana.

El problema es que las palabras aquí vertidas creo que no traspasan la epidermis y llegan al nucleo, pues lo grandioso es lo que Sebastián Lelio logra poner en imágenes y lo que estas son capaces de generar en el espectador: un turbión de emociones y sentimientos, aquellos que sustancian, avivan, y enmarañan las relaciones humanas.

Mucho disfrutamos por aquí del cine chileno luedo de ver películas que nos han gustado mucho como Camaleón, El club o Una mujer fantástica.