Escrito por Travis Brickle el 31 de diciembre de 2017 en 2017, Cine Español, Pablo Berger



Título original Abracadabra

Año 2017

Duración 88 min.

País España

Dirección Pablo Berger

Guion Pablo Berger

Música Alfonso de Vilallonga

Fotografía Kiko de la Rica

Reparto Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, Josep Maria Pou, Quim Gutiérrez, Priscilla Delgado, Saturnino García, Ramón Barea, Javivi, Julián Villagrán, Rocío Calvo, Javier Antón, Janfri Topera, Fabia Castro, Bea de la Cruz

Demostró Pablo Berger su talento con su estupenda Blancanieves y ahora con Abracadabra nos brinda otra película tan estupenda como sorprendente que cogerá a muchos con el pie cambiado y no serán capaces de entender o descifrar el mundo que atesora Pablo, de ahí que no valoren lo singular de la propuesta y lo arriesgado de mezclar humor y drama en un guion que rehuye cualquier etiqueta, sirviéndose de actores y actrices que brillan a gran nivel como Maribel Verdú, Antonio de la Torre o Julián Villagrán, mediante continuos homenajes o parodias de otras películas que hemos visto como REC o como Dirty Dancing, donde la pantalla del cine es, o debe ser, territorio donde se enseñoree la imaginación y el talento y vemos que Pablo, que dirige y guioniza este Abacadabra, va sobrado de ambos, y la película resulta hipnótica, y a poco nos sacará unas cuantas carcajadas, y sobre todo disfrutaremos de una propuesta original, singular, alucinada y alucinante, con un nohappyend final que casa muy bien con todo lo anterior.

Felicitar a Pablo, desde este rincón de la blogosfera, por esta película y por su manera de entender y ofrecernos su cine, más allá de que sea comprendido o no por la masa.