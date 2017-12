Escrito por Travis Brickle el 3 de diciembre de 2017 en 2015, Cine Español, Crítica, Pablo Hernando



Título original: Berserker

Año: 2015

Duración: 101 min.

País: España

Dirección: Pablo Hernando

Guion: Pablo Hernando

Música: Aaron Rux

Reparto: Julián Génisson, Ingrid García Jonsson, Vicenç Miralles, Chema Adeva, Lorena Iglesias, Rocío León, Miguel Esteban, Patricia García Mémdez, Elena Serrano, César Abanades, Daniel Méndez, Xabi Tolosa

Me gustan los cineastas que se salen de los caminos más trillados. Pablo Hernando, director y guionista de Berserker pone en pie una historia de suspense. Hay un muerto, decapitado, en su coche. Su novia y presunta asesina va a parar a un manicomio. Hay un escritor que no acaba de dar con la trama del libro que está escribiendo y va sobrepasando los plazos de entrega, y ve cómo la historia del muerto decapitado le atrae y le sucede y decide investigar, ir atando los cabos sueltos, tirando de los cordeles, moviéndose por Madrid, todo sin apenas medios, pues lo que logra investigar sale de google maps, de lo que encuentra en google, de alguna entrevista que mantiene con un profesor que conoció a la chica dada por loca. El escritor investigador no tiene coche, ni medios para pagar el alquiler pues aunque ha publicado ya varios libros, en este país solo cuatro pueden vivir de escribir, así que no descarta la posibilidad de tener que volver a currar en la librería, La Central (muy bien publicitada en el Film), así que si tiene que investigar en la periferia no le queda otra que coger un tren de cercanías. Estos detalles me gustan, porque estamos demasiado acostumbrados a ese cine de relumbrón y oropel donde todos nadan en la abundancia. Esto no sucede aquí y todo es precario y austero. Así nuestro escritor se alimentará casi de patatas, lo más barato y lo que más juego le da en la cocina.

El escritor encuentra una foto en facebook donde aparece la loca y otros excursionistas posando en la sierra. Eso le permite al investigador a base de mucho hacer preguntas ir respondiendo a un buen número de preguntas que se va formulando. Al final la investigación y la publicación de la novela irán de la mano. Si bien, una vez publicada la novela, como ha de ser, el escritor conoce nuevos elementos de la trama, que dejarían la puerta abierta para una secuela, si es el caso.

Berserker me ha parecido una película sencilla, entretenida y efectiva.

Comparte en tus Redes Sociales: