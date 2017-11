Título original: Cien años de perdón

Año: 2016

Duración: 97 min.

País: España España

Dirección: Daniel Calparsoro

Guion: Jorge Guerricaechevarría

Música: Julio de la Rosa

Fotografía: Josu Inchaustegui

Reparto: Rodrigo De la Serna, Luis Tosar, Raúl Arévalo, Patricia Vico, José Coronado, Joaquín Furriel, Marian Álvarez, Luciano Cáceres, Luis Callejo, Joaquín Climent

Cien años de perdón me recuerda mucho a Plan Oculto de Spike Lee. La dirige Daniel Calparsoro el cual se maneja muy bien con productos de acción como ha demostrado en títulos como Combustión, Guerreros o Invasor. La historia va de un atraco a un banco con rehenes. De fondo un tejemaneje donde un político guarda todos sus secretos en un disco duro y este en una cámara de seguridad del banco atracado. Disco duro que mueve toda la trama, y al tiempo que vemos los pormenores del atraco, con un plan de fuga bastante original que un principio se malogra por culpa de la lluvia, los políticos, como la actual presidenta se atacan de los nervios en el caso de que la información del disco duro salga a luz y afloren secretos inconfesables en formato vídeo.

En el elenco actores que resultan poco convincentes. Coronado pasado de rosca, Luis Callejo muy lejos de sus grandes papeles, Raúl Arévalo muy envarado y al igual que Tosar muy poco creíbles. Marian Álvarez pasaba por allí. El mejor sin duda Rodrigo de la Serna, un tanto excesivo y desmadrado pero le da algo de vida a un película que hace aguas desde su comienzo. La mano firme y el buen pulso que demostró Lee en Plan Oculto nos puede llevar a comparar lo que es un producto bien armado y sin fisuras, con esta de Calparsoro, que ofrece algo de entretenimiento y poco más en una hilazón de escenas con muy poca sustancia.