Escrito por Travis Brickle el 17 de enero de 2018 en 2017, Cine Español, Paco Plaza, Sandra Escacena, Terror



Título original Verónica

Año 2017

Duración 105 min.

País España

Dirección Paco Plaza

Guion Paco Plaza, Fernando Navarro

Música Chucky Namanera

Fotografía Pablo Rosso

Reparto Sandra Escacena, Bruna González, Claudia Placer, Iván Chavero, Ana Torrent, Consuelo Trujillo, Sonia Almarcha, Maru Valdivielso, Leticia Dolera, Ángela Fabián, Carla Campra, Samuel Romero.

El gran acierto, a mi entender, de esta película es que además de crear una atmósfera muy desasosegante manejando mimbres bien manidos, a saber, todo lo que tiene que ver con las posesiones demoniacas, es que va más allá de los lugares comunes para mostrarnos un escenario aún más terrorífico, la situación que vive Verónica, un joven vallecana de 16 años, la cual un día durante un eclipse, aprovecha para en compañía de dos compañeras de clase hacer una ouija, con nefastas consecuencias, pues a resultas de tan inicuo juego, el demonio viene de allá donde quiere que more para entrar a formar parte desde ese momento de Verónica, atormentándola en su día a día, sin que esta sea capaz de hacer a nadie partícipe de su pesar -más allá de las recomendaciones que la hará una monja ciega que le dice que acabe lo que ha empezado-, y no es porque no esté acompañada, sino que en su travesía le acompañan sus tres hermanos, para quienes Verónica hace de madre y de padre, ya que su madre regenta un bar, y la mujer curra todas las horas del mundo para adentrarse en la noche aterrizando sobre el colchón, baldada y con antifaz incluido.

Tú que sabes lo que fueron los ochenta, te mereces todo lo que te pase, cantan los León Benavente. Cierto. Aquí los ochenta están presentes en las canciones de los Héroes del Silencio, en juegos como El imperio cobra, o en esos teléfonos caseros a los que había que recurrir para hablar con los amigos del cole, cuando íbamos a EGB, pues no existían los móviles, ni internet, así que nos dejábamos nuestras perrillas comprando revistas en los kioskos, los mismos que ahora van cerrando en cascada por toda la geografía nacional.

Según nos dicen, solo en un atestado policial se ha hablado de efectos paranormales y fue con este caso real que Paco lleva a la pantalla grande y creo que en gran medida mucho el buen resultado de la película tiene que ver con la gran interpretación de la joven Sandra Escacena. Paco recupera también a una actriz que se prodiga poco: Ana Torrent.