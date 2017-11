Título original: La mécanique de l’ombre

Año: 2016

Duración: 91 min.

País: Francia Francia

Dirección: Thomas Kruithof

Guion: Yann Gozlan, Thomas Kruithof, Marc Syrigas, Aurélie Valat

Música: Grégoire Auger

Fotografía: Alex Lamarque

Reparto: François Cluzet, Alba Rohrwacher, Simon Abkarian, Sami Bouajila, Denis Podalydès, Alexia Depicker

Película francesa de Thomas Kruithof muy sobria donde un hombre que frisa los sesenta es despedido y tras pasar unos cuantos meses en el paro ayudado en su adicción al alcohol por una asociación de alcohólicos anónimos, donde conoce a una chica más joven, tras acudir al funeral de un amigo y verse allá con otro amigo convertido en empresario de éxito, recibe una llamada por la noche donde le ofrecen un trabajo tan bien remunerado como misterioso e incluso sospechoso, podemos pensar.

La tarea a realizar es sencilla: ir a un piso, donde delante de una máquina de escribir transcribirá el contenido de unas cintas de casette que reproducen conversaciones donde están implicados políticos de alto rango y donde parece que se cometen actividades ilícitas. Lo que parece una tarea sencilla y anodina se va complicando pues Duval (muy bien interpretado por François Cluzet) que así se llama el escuchante no puede menos que ir tomando partido, mientras las circunstancias lo van acosando de manera gradual.

La puesta en escena como decía al comienzo es sobria, recuerda por el tema de las escuchas a la brillante La vida de los otros, donde ambos protagonistas comparten su meticulosidad, su trabajo pulcro, su buen hacer, en definitiva. Interesante resulta ver como de la noche a la mañana la vida de un hombre común puede verse alterada a entrar a formar parte de las altas esferas empresariales y políticas donde no se cuece nada limpio.

Lo que no me convence es el final que encuentro un tanto rocambolesco. Que un fulano de 60 tacos se líe con toda naturalidad con una joven de menos de cuarenta tacos forma ya parte del paisaje fílmico. Por lo demás me ha parecido un thriller francés interesante y sugerente y original al montar una buena historia con muy pocos mimbres.