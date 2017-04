Anima nere se ha estrenado en España bajo el nombre de Calabria, mafia del Sur. Sí, la historia transcurre cerca de la punta de la bota italiana, en la región de Calabria, donde la mafia despacha los asuntos eliminando al enemigo.

La película confirma que a veces la única solución pasa por quitarse del medio. A esta conclusión llega un pastor de Calabria que se gana la vida honradamente mientras que sus dos otros hermanos viven al margen de la ley.

Cuando el hijo del pastor se deja seducir por la forma de vida de sus tíos y acaba mal, es decir, muere, el pastor ve que la mala hierba nunca muere y decide tomarse la justicia por su mano, arremetiendo no contra quienes han matado a su hijo, sino contra quienes le han abocado a esa situación.

Rodada de manera sobria, sin efectismo, resulta dramática y bastante descripitiva en cuanto a la forma de proceder de esa mafia calabresa.