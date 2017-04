Escrito por Francisco el 10 de mayo de 2015 en Animación, Cine Británico, Crítica

No solemos hablar aquí apenas de películas de animación o de aquellas rodadas bajo el sistema del Stop Motion, Claymation (Plastilina). No sé por qué razón, pero cuando veo películas como ‘Wallace and Gromit’ o ‘Pirates’ no puedo menos que quitarme el sombrero ante semejante derroche de imaginación, talento, sabiduría y buen humor.

Con la Oveja Shaun diré algo parecido. No me veo capaz de decir si es mejor o peor que las dos películas arriba citadas, pero sí diré que me ha encantado, que he disfrutado muchísimo con esta preciosa historia de amistad, donde sin necesidad de diálogos, estaremos una hora y media en suspense, siguiendo las andanzas de un rebaño de ovejas que dejan la granja para ir en la búsqueda de su patrón, de su granjero, de su amigo, a quien sin quererlo han mandando en una roulette a la Ciudad de Londres, sin su consetimiento y donde si comerlo ni beberlo, el granjero deviene un peluquero famoso.

El guión no da tregua y se suceden los gags, todos ellos estupendos, donde no faltan los guiños a otras películas, como ese gato que parodia al Anibal Lecter de El Silencio de los Corderos, o ese perro que lleva tatuados los dedos con palabras como LADRO o MUERDO, o esa oveja con dotes grafiteras a lo Bansksy, lo que les permite huir, de momento, de ese hombre obsesinado con dar caza a los animales.

Si queréis pasar un rato entretenido, ante una película de imaginación e ingenio desbordante y humor a raudales, esta película es una opción inmejorable. Además podeís ir con niños o sólos, porque si la disfrutan los niños, los adultos ni os cuento.