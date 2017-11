Título original: Lady Macbeth

Año: 2016

Duración: 89 min.

País: Reino Unido Reino Unido

Dirección: William Oldroyd

Guion: Alice Birch (Novela: Nikolai Leskov)

Música: Dan Jones

Fotografía: Ari Wegner

Reparto: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows, Ian Conningham, Paul Hilton, Joseph Teague, Golda Rosheuvel, Rebecca Manley

Lady Macbeth es Florence Pugh, actriz soberbia que encarna aquí el mal en estado puro. No le faltan motivos a la joven para estar cabreada. La dejan un paraje que parece sacado de Cumbres borrascosas, donde sopla el viento hace frío, donde la tierra para dolorida por las inclemencias climatológicas, casada por conveniencia con un marido que se masturba viéndola desnuda, que no ha lugar para la descendencia porque no hay cópula con su marido, el cual viene y va y la deja allá sola, aburrida, carcomida por el tedio, en compañía de su suegro envarado, cruel, hasta que decide remedar su situación, aliviar la llamada imperiosa de la carne con un criado, vaciarse y precipitarse por una cascada de venganza y violencia ciega, donde irán cayendo sus enemigos, uno a uno, llegando a la abominación incluso de mandar al otro barrio a un niño.

Florence hace un trabajo magistral. La puesta en escena es sobria, con encuadres que parecen cuadros, tal es el tratamiento de la luz.

Película dura, sin duda, estupenda también esta ópera prima de William Oldroyd, basada en la novela ‘Lady Macbeth de Mtsensk’, publicada por Nikolai Leskov, a quien seguiremos la pista tras este brillante debut.