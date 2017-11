Halle Berry, como protagonista absoluta, encarna en esta producción a una madre coraje, la cual cuando está en un parque de atracciones con su retoño, al ir a hacer una llamada de teléfono constata que su hijo pequeño ha desaparecido. Afortunadamente ve cómo lo introducen a la fuerza en un coche, en el aparcamiento, y ni corta ni perezosa se dispone a seguir a los secuestradores. Lo novedoso es que aquí no hay teléfonos móviles porque ella lo pierde al montar a la carrera en su vehículo, así que no podrá solicitar la ayuda de la policía, ni de nadie.

El ritmo es frenético y buena parte de la película es una persecución automovilística al estilo de El diablo sobre ruedas. Los secuestradores, una pareja, se dan por enterados de que alguien los sigue, lo que no saben es que fueron a dar con la persona equivocada pues desbaratará todos sus planes, y cómo comprobará el que llegue hasta el final, los malos reciben su merecido a base de bien. Halle Berry está bien, pone sus caras de miedo y de rabia, cuando toca, se la ve correr, saltar, conducir a todo trapo salir indemne de varios accidentes, dar mamporros, manejar armas y palas con igual soltura. La puesta en escena es correcta y valdría para un film de sobremesa y muy poco más.

