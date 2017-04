Escrito por McGuffin el 2 de febrero de 2016 en Humor

Hoy me he levantado escuchando en el radio despertador una cancioncilla conocida: I love you babe, de Sonny and Cher. Me he asomado a la ventana y la nieve cubría las aceras.

En la casa de huéspedes en la que me alojo la dueña me ha ofrecido un jugoso desayuno y como tocaba trabajar, he salido presuroso a la calle. Por ella la gente caminaba rápida a causa del frío, pero ilusionada porque, hoy es el día de la marmota… otra vez.