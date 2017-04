¿Es posible que no te diga nada el nombre de Roy Batty? ¿No sabes qué es un pellejudo? Sigamos con las preguntas para afinar. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Seguro que eso ya te suena más. O en algún momento habrás oído hablar de un Blade Runner. Si sigues sin saber de qué te hablo, puedes dejar de leer.

No es que te hayamos sometido al test de Voight-Kampff, esta pequeña introducción es para hablar de este día tan especial, el día en que Roy Batty, según la ficha que se veía en un fotograma de la película de Blade Runner, había visto la luz.

Roy Batty es ese excelente replicante, con fecha de caducidad, que recita la reflexión profunda y metafísica antes de apagarse conocida como la de las lágrimas en la lluvia. Mucho se ha escrito sobre ella y ha inspirado muchísimas líneas.

Solamente por esa secuencia y ese monólogo antes de morir que el personaje, con el rostro de Rutger Hauer, merece ver la película. También leer la novela de Philip K. Dick. Excelentes ambas. Y la música de Vangelis de fondo en la escena. Y la entonación de Constantino Romero en la versión doblada en español.

Ese era el momento de su desconexión, como diría Deckard (Harrison Ford) o su muerte, como el mismo dice.