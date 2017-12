Escrito por Travis Brickle el 16 de diciembre de 2017 en Javier Gutiérrez, Serie

Todavía estoy digiriendo el final de la serie Estoy vivo, serie creada por Daniel Écija, que tuvo lugar ayer. Me alegro de que la serie quede abierta a una posible segunda temporada. Visto el final, la cosa promete. La serie ofrece cosas originales y logra aunar en un mismo espacio la intriga policial, el drama familiar y los elementos sobrenaturales. La intriga policial basada en perseguir al Carnicero, que va asesinando distintas mujeres y acaba matando a un policía, a Andrés Vargas, al que se le da la oportunidad de regresar a la tierra, pero bajo otro aspecto, con la identidad del agente Márquez y sin que pueda confesar su auténtica identidad. El drama familiar lo vive la mujer y las dos hijas del policía asesinado, una de las cuales, la mayor, Susana (Anna Castillo), se hará policía y compartirá coche patrulla con su padre con Márquez, sin saberlo. Hay otros elementos dramáticos como el alzheimer al que debe enfrentarse Arturo, el padre de Andrés que tras la muerte de este pasa a vivir con su cuñada o el paso de este por una residencia de personas mayores. Hay tensión sexual no resulta, o sí, entre Susana y David, el poli cachas que tiene buena acogida entre el cuerpo -o los cuerpos- de policía femeninos. Pero la gran baza de la serie, sin lugar a dudas es Javier Gutiérrez, que está inmenso. Él solito se come al resto de personajes de la serie. Hay muy buena química con Alejo Sauras, el enlace, su sobrino Yago. Su manera (la de Javier) de mirar a la cámara, de emocionarse, es sobrecogedora y su odisea para lograr recuperar a su mujer bajo otro aspecto, es un tour de force de aúpa. He notado que la serie en algunos episodios flaqueaba, y si en algunos momentos primaba la trama policial, la búsqueda del carnicero y primaban los elementos fantásticos, en otros se abusaba de los elementos dramáticos, familiares, y esto redundaba en el interés de lo visto.

A pesar de todo me ha parecido una serie muy meritoria, original, cuya singularidad habrá que ver cómo se desarrolla en una segunda temporada, sí la hubiera

